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Депутат Госдумы Бабаков о решениях экстренного саммита НАТО: хотят построить железную дверь

Депутат Госдумы Бабаков о решениях экстренного саммита НАТО: хотят построить железную дверь

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков прокомментировал решения прошедшего в Брюсселе экстренного саммита НАТО, на котором генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией после событий на Украине не будут прежними.

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