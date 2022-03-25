Депутат Госдумы Бабаков о решениях экстренного саммита НАТО: хотят построить железную дверь

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков прокомментировал решения прошедшего в Брюсселе экстренного саммита НАТО, на котором генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией после событий на Украине не будут прежними.
Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков прокомментировал решения прошедшего в Брюсселе экстренного саммита НАТО, на котором генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией после событий на Украине не будут прежними.
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