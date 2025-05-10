Медведев объяснил, куда Запад может засунуть угрозы и ультиматумы в адрес России

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Прибывшие в Киев европейские лидеры стали угрожать Москве вместо того, чтобы обсуждать перспективу мира, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.
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