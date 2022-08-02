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Болтон считает, что Байдену не хватает решимости при проведении внешней политики

Болтон считает, что Байдену не хватает решимости при проведении внешней политики

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон осудил нынешнего президента США Джо Байдена за нерешимость при проведении американской внешней политики.

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