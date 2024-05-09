Звучащие от западных политиков заявления о возможности отправки своих военных на Украину ни что иное как эскалация украинского конфликта.
Нарышкин оценил заявления об отправке Западом военных на Украину
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Сейчас итак НАТО (в небольшом количестве) воюет на Украине. А если они введут войска (на каком основании, Украина не член НАТО), то это уже и будет ВОЙНА. И РОССИЯ в ПРАВЕ считать их СОЮЗНИКАМИ Украины, с которой до сих пор ОФИЦИАЛЬНО НЕ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА. Запад и США специально "путают" СВО и ВОЙНА. После образования СССР, в 1922г, Правительство ЛЕНИНА, решили УКРЕПИТЬ УССР, как территориями, так и РАБОЧИМ КЛАССОМ. Ведь (образованная УНР в 1918г, немцами и бандитами, незаконно), практически не имела НИЧЕГО. посмотрите на Карте. Но эти ТЕРРИТОРИИ не были ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ, а Административной. Это тоже самое, что к вам приехал гость, не имеющий ничего, и вы дали ему, вещи, без которых, он не может обходиться (тапки например, одежду) и УХОДЯ он должен всё это ОСТАВИТЬ. А он (как и в гостинницах до сих пор ВОРУЮТ) всё прихватил с собой. Там и РОССИЙСКИЕ ТЕРРИТОРИИ с РУССКИМ народом. А у ВЛАСТИ РФ, тогда стоял алкоголик, захвативший ВЛАСТЬ путём военного переворота, 1993г. (1991г Развал СССР) и даже по поводу КРЫМА, сказал Кравчуку, когда тот спросил:"А КРЫМ?" Махнул рукой:"Так забирай!". И УССР ЗАБРАЛА, все АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, которые получили в 1922г, от РСФСР. ВОПРОС? "ГДЕ ЗАКОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ РФ и УССР?" подписанные ПРЕЗИДЕНТАМИ СТРАН и ОДОБРЕННЫЕ ГД и РАДОЙ. ИХ НЕТ! Как и нет ОРИГИНАЛА РОСПУСКА РЕСПУБЛИК СССР, подписанного на трёх языках, и нескольких экземплярах в Беловежской ПУЩЕ. ВЫХОДИТ, РАЗРУШИЛИ СССР НЕЗАКОННО, забрали ТЕРРИТОРИИ РСФСР НЕЗАКОННО (нет Границ). А в 2014 году, Украина НАЧАЛА ГЕНОЦИД, против РУССКОГО НАРОДА, По существу ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ. К 2022 году. ТЫСЯЧИ РУССКИХ были уничтожены (на ТЕРРИТОРИИ РСФСР), поэтому РОССИЯ и НАЧАЛА СВО, защита русского населения. А какое ОТНОШЕНИЕ НАТО имеет к этому? Украина-ГОСУДАРСТВО ТЕРРОРИСТ (как ИГИЛ), которая проводит ГЕНОЦИД. А НАТО ВЫХОДИТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕРРОРИСТОВ, снабжая их Вооружением, ДЕНЬГАМИ, а теперь и ВОЯКАМИ. Значит, те страны ТОЖЕ УЧАСТВУЮТ в КОНФЛИКТЕ и РОССИЯ имеет право наносить на СОЮЗНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ УДАРЫ.
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13 час.
Liudmila Kosteley
Вот карта УНР, при вступлении в СССР
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13 час.
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