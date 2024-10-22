«Хватит все скидывать на меня и бесконечно делать больно»: Анна Седокова высказалась о разводе с мужем

Недавно стало известно, что певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. После разрыва с мужем экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла на связь в личном блоге и рассказала, как переживает этот непростой период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии