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Мода и Шоу-бизнес

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«Хватит все скидывать на меня и бесконечно делать больно»: Анна Седокова высказалась о разводе с мужем

«Хватит все скидывать на меня и бесконечно делать больно»: Анна Седокова высказалась о разводе с мужем

Недавно стало известно, что певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. После разрыва с мужем экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла на связь в личном блоге и рассказала, как переживает этот непростой период.

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