«Это нормально»: в Германии выступили с опасным планом против России

Союзники Киева должны разрешить Украине наносить удары по целям на территории России западным оружием, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью каналу Welt.
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