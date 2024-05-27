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Русская весна

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«Это нормально»: в Германии выступили с опасным планом против России

«Это нормально»: в Германии выступили с опасным планом против России

Союзники Киева должны разрешить Украине наносить удары по целям на территории России западным оружием, заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью каналу Welt.

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