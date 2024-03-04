«РВ»: неонациста с позывным Ганс уничтожили в Авдеевке российские войска

Еще одного предателя, бежавшего из России, уничтожили бойцы группы «Отважные». Заместителя командира группы 1-го штурмового взвода РДК* с позывным Ганс ликвидировали в Авдеевке, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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