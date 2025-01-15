Как изменились цены в России в первые недели 2025 года

В России индекс потребительских цен в период с 1 по 13 января 2025 года составил 100,67%. За указанный период наблюдалось увеличение стоимости таких товаров, как яйца, подсолнечное масло, валидол, туалетная бумага, а также услуги проезда в общественном транспорте.