В омских многоэтажках, где горячую воду отключали на 7 дней, в итоге ее нет уже две недели. В июле эти дома ждет вторая волна отключений.
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В омских многоэтажках, где горячую воду отключали на 7 дней, в итоге ее нет уже две недели. В июле эти дома ждет вторая волна отключений.