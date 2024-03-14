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Экономически активные москвичи обладают высоким уровнем финансовой грамотности

Экономически активные москвичи обладают высоким уровнем финансовой грамотности

Согласно итогам финансового чекапа, разработанного совместно Департаментом финансов города Москвы и Аналитическим центром Национального агентства (НАФИ), большинство москвичей обладает «хорошим» или «отличным» уровнем знаний в сфере финансов.

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