Пьяный водитель Haval H6 в Челябинске насмерть сбил 18-летнего велосипедиста

Суд Центрального района Челябинска на два месяца заключил под стражу 50-летнего водителя Haval H6, который 3 октября в состоянии алкогольного опьянения сбил 18-летнего велосипедиста на улице Новороссийской, после чего столкнулся с Nissan Qashqai.