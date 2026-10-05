Пьяный водитель Haval H6 в Челябинске насмерть сбил 18-летнего велосипедиста

Суд Центрального района Челябинска на два месяца заключил под стражу 50-летнего водителя Haval H6, который 3 октября в состоянии алкогольного опьянения сбил 18-летнего велосипедиста на улице Новороссийской, после чего столкнулся с Nissan Qashqai.
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