Отец Алисы Тепляковой накормил младших детей сушками с пола

Отец Алисы Тепляковой шокировал пользователей Сети, показав на видео, чем и как кормит детей. Родитель девочки, поступившей в МГУ в девять лет, на камеру разложил на полу продукты, на которые накинулись дети, опубликовав ролик в своем блоге.