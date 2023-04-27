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Отец Алисы Тепляковой накормил младших детей сушками с пола

Отец Алисы Тепляковой накормил младших детей сушками с пола

Отец Алисы Тепляковой шокировал пользователей Сети, показав на видео, чем и как кормит детей. Родитель девочки, поступившей в МГУ в девять лет, на камеру разложил на полу продукты, на которые накинулись дети, опубликовав ролик в своем блоге.

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