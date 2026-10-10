Финляндия заморозила стройку Google на $15 миллиардов: подрядчики снесли 330 гектаров охраняемого леса без разрешения

От корпорации потребовали немедленно остановить все подготовительные работы Финское надзорное агентство LVV обязало аффилированную с Google компанию Tuike Finland Oy немедленно приостановить все подготовительные мероприятия, существенно изменяющие окружающую среду.
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