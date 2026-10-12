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Фигурантка дела о контрабанде 9 тонн кокаина отказалась от адвоката в суде

Фигурантка дела о контрабанде 9 тонн кокаина отказалась от адвоката в суде

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Белгороде суд удовлетворил просьбу Оксаны Зубаревой, обвиняемой в контрабанде около 9 тонн кокаина, отказаться от адвоката и назначить нового защитника, сообщает ТАСС.

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