Ветеран-преподаватель В. Н. Блошкин, будучи на заслуженном отдыхе, не пропускает праздничные линейки в колледже.
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Ветеран-преподаватель В. Н. Блошкин, будучи на заслуженном отдыхе, не пропускает праздничные линейки в колледже.