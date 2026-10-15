Советский районный суд Краснодара приговорил местного жителя к двум годам ограничения свободы за то, что с августа 2023 по июнь 2025 года он с помощью вредоносной программы удалённо получал доступ к чужим учётным записям и оплачивал покупки за счёт потерпевших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Военкор Сладков з...
- Г Директор тольятти...
- Сразу 11 видов ор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым