Советский районный суд Краснодара приговорил местного жителя к двум годам ограничения свободы за то, что с августа 2023 по июнь 2025 года он с помощью вредоносной программы удалённо получал доступ к чужим учётным записям и оплачивал покупки за счёт потерпевших.