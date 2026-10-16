Беременная жительница Костромы обнаружила плесень в йогурте «Савушкин», купленном в «Магните». Хотя срок годности не истёк, обращения в поддержку магазина и к производителю пока остаются без ответа.
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