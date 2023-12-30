РФ продлила запрет на экспорт риса на первое полугодие 2023 года

Кабмин России принял решение о продлении ограничений на экспорт риса на I полугодие следующего года, а также утвердило квоты на беспошлинный вывоз сельскохозяйственной продукции из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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