Стартует всероссийская акция «Посвящение учителям»

С 16 по 22 октября 2023 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника.
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