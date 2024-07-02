Новые батареи Geely получат ресурс 1 000 000 километров

Китайская компания Geely заявила о новом прорыве, касающемся электрических автомобилей. Автопроизводитель из Поднебесной разработал новый тип аккумуляторных батарей, пригодных для установки на электрокары.
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