«По религиозным соображениям»: В школьной столовой исключили свинину. А «Под Великий пост будут менять меню?»

В самом северном городе мира, Норильске, пошли на поводу у диаспор и составили новое меню, в котором нет свиного мяса или свиного жира.
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