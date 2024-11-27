«По религиозным соображениям»: В школьной столовой исключили свинину. А «Под Великий пост будут менять меню?»

Л

Людмила

Простите, но Я - РУССКАЯ и в первые мне не чего написать в моей России!!! Видимо, МОЯ ПЕСЕНКА СПЕТА И Я БОЛЬШЕ НЕ ПОЮ!!!! ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА, ЛА,ЛА,ЛА!!!🙏🙏🙏👁️👁️