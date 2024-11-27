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«По религиозным соображениям»: В школьной столовой исключили свинину. А «Под Великий пост будут менять меню?»

«По религиозным соображениям»: В школьной столовой исключили свинину. А «Под Великий пост будут менять меню?»

В самом северном городе мира, Норильске, пошли на поводу у диаспор и составили новое меню, в котором нет свиного мяса или свиного жира.

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Комментарии
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Л
Людмила
Простите, но  Я -  РУССКАЯ и в первые мне не чего написать в моей России!!!  Видимо, МОЯ ПЕСЕНКА СПЕТА И Я БОЛЬШЕ НЕ ПОЮ!!!! ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА, ЛА,ЛА,ЛА!!!🙏🙏🙏👁️👁️
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4 час.
Александр Батт
Дурь.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Газета  &quot; Заполярная  Правда&quot;. Читай.
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53 мин.

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