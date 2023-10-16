Пропало либидо? Почему стоит проверить печень и желчный пузырь

Вы знали, например, что уровень либидо связан в том числе с адекватной работой ЖКТ, а именно печени, желчного пузыря и кишечника? Известно, что за сексуальное желание отвечает мужской половой гормон — тестостерон.
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