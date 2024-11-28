Какие современные народы считаются прямыми потомками скифов

Представители многих современных народов хотят называть себя потомками скифов. Легендарное ираноязычное племя, жившее в Северном Причерноморье с VIII века до нашей эры до IV века нашей эры, создало обширную империю.
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