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Батька-Миротворец и новые разговоры о переговорах

Батька-Миротворец и новые разговоры о переговорах

Уверен, сегодня будет много пыли, пара, тошнотных миазмов и небесного эфира в качестве комментариев короткого диалога нашего Государя с Алэксандром Грыгорыевичем по ситуации вокруг известной территории у границ Союзного Государства.

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Комментарии
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Sobering
Про Лукаша всё верно описано. Ему готовили роль царя Всея Руси, да Зюганов подкачал. Чуйка его сработала .
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6 мин.
S
Sobering
Не клочок Украины если, а если рассадник бендеровщины не будет ликвидирован и сам менталитет свидомизма.
Ответить
4 мин.
Shamil Abdullin
Как не вспомнить А.А.Громыко. Засуньте свой пацифизм... и так далее.
Ответить
2 мин.

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