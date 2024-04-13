Уверен, сегодня будет много пыли, пара, тошнотных миазмов и небесного эфира в качестве комментариев короткого диалога нашего Государя с Алэксандром Грыгорыевичем по ситуации вокруг известной территории у границ Союзного Государства.
Батька-Миротворец и новые разговоры о переговорах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sobering
Про Лукаша всё верно описано. Ему готовили роль царя Всея Руси, да Зюганов подкачал. Чуйка его сработала .
Ответить
6 мин.
S
Sobering
Не клочок Украины если, а если рассадник бендеровщины не будет ликвидирован и сам менталитет свидомизма.
Ответить
4 мин.
Shamil Abdullin
Как не вспомнить А.А.Громыко. Засуньте свой пацифизм... и так далее.
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии