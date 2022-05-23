Газета.ру

7 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Литвинов
    Я, например, часто заходил в Макдональдс - там бесплатный, общедоступный туалет!Опрос: каждый вто...
  • Игорь Василевский
    А мы рассчитываем от Вучича честного отношения к РоссииВучич заявил, что...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А Россия возражает о визите Байдена в Японию и что?Москва отклонила ...

МО РФ: при обстреле силами ВСУ села Белозерка Херсонской области погибли два человека

МО РФ: при обстреле силами ВСУ села Белозерка Херсонской области погибли два человека

Минобороны РФ рассказали, что в результате нанесенного со стороны Украины удара неуправляемыми ракетами из реактивной системы залпового огня "Ураган" по поселку Белозерка Херсонской области погибли два человека, включая подростка, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх