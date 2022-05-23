МО РФ: при обстреле силами ВСУ села Белозерка Херсонской области погибли два человека

Минобороны РФ рассказали, что в результате нанесенного со стороны Украины удара неуправляемыми ракетами из реактивной системы залпового огня "Ураган" по поселку Белозерка Херсонской области погибли два человека, включая подростка, передает ТАСС.
Минобороны РФ рассказали, что в результате нанесенного со стороны Украины удара неуправляемыми ракетами из реактивной системы залпового огня "Ураган" по поселку Белозерка Херсонской области погибли два человека, включая подростка, передает ТАСС.
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