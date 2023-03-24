Инфореактор

1 085 подписчиков

Премьер Италии сорвалась на депутатов после предложения отказаться от помощи Украине

Премьер Италии сорвалась на депутатов после предложения отказаться от помощи Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в заседании парламента страны. Однако она сорвалась, когда одна из депутатов предложила остановить поддержку Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх