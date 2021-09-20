Прага в бешенстве, как узнала с кем Россия дружит теперь. Жесткий ответ России

Сергей ЕПолитикаПрага в бешенстве, как узнала с кем Россия дружит теперь. Жесткий ответ России Еще не стерлись из памяти те времена, когда толпы людей с просторов СНГ ехали в поисках работы в Польшу и Чехию.Вернуться к статье1311НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛБЛюдмила Боченкованаконец то у россии стала проходить озабоченность!россия впервую очередь должна думать о своей стране!!!!!!Liudmila Kosteley (Моисеева)Да, НАРОД и РУКОВОДИТЕЛЯ ЖАЛКО. Вот пусть кто их подставил, подумают теперь!Алексей АКЧто за бред? Когда это Чехия успела обеднеть? И почему мы начали кормить Венгрию?...Кстати чехи поставляют России запчасти к ядерным реакторам , которые еще до сих пор не можем производить у себя . Если бы чехи хотели построить ядерный реактор у себя- построили бы - денег у чехов хоть как поболе ,чем у венгров ...Сколько лет ,венгры будут выплачивать бабла за новые реакторы или нов ю АЭС ? + переработка отходов? +. Процент от продаж электричества ? Плюс обслуживание? ...Чехи просто будут покупать недостающюю электроэнергию ...если она им нужна ...Не надо из чехов делать дуриков - у них две АЭС (6 реакторов) которые постоянно модернезируются (до 2050), а у венгров 1 АЭС( 4 реактора) ...И те и другие умеют считать выгоду.ВладимирНасчет обеднения чехов это перебор. В магазинах, гостиницах украинские девушки работают, значит есть деньги нанимать. А вот то, что чехи могут построить АС это такая фантастика, это не шкода. Да, машиностроение у них развито, спасибо СССР, который развивал кооперацию, запчасти для АС - почему нет, для космоса, для кораблестроения мы у них тоже покупаем, значит чехи еще и космическая и кораблестроительная держава? Ну прям сверх держава. А то, что Россия дает огромные преференции дружественным странам, это факт. Меня например, бесит это доброта на гос. уровне. То грузии эл энергию за копейки продавали, то газ Европе, через украину считали не на границе с украиной а на границе с Европой, тоже кормили нэньку...Александр Самбурту дебил ?ТБТатьяна БутоваДействительно, нужно писать объективную информацию. Не нужно желаемое выдавать за действительное.Руслан БаратовДак, у чехов мозга нет, навоз.Александр Самбуркак это не не несут ? а на выборах кто выбирает ?ВПВладимир ПочалкинНарод выбирает таких правителей пусть и пожинает плоды их руководителей или берут вилы и таких горе правиттелей выгоняютСережа ХорошийВот всегда диву даюсь высказываниям о каком то там народе, а на данный момент простых чехов, не стесняюсь спросить, а когда, пусть те же власти любого недоброжелателя, выставляют всякого рода санкции, они думают о российском народе, по крайней мере я не слышал, что бы какая то, пардон блядь, высказала, что в первую очередь от этого пострадает наш народ, но ни как не политики, вот лично мне до одного места, что там будет с простыми чехами, одно успокаивает, что хоть наши держиморды встали в позу, на конец то пахнуло великой державой, так держать вашу мать!Alexander SimonovСтоит понимать, что даже самые деспотичные и тоталитарные режимы не могут существовать без непротивления значительной части своего населения, в противном случае это вооруженная оккупация (и не важно внешним агрессором или внутренними бандформированиями). По этой причине фраза автора: "Остается только пожалеть простых чехов, которые не несут ответственности за их безответственных руководителей" -- мне кажется странной. Кто же несет ответственность за деятельность руководства страны, как не народ этой страны? Так было в 1796 во Франции, в 1917 в Российской Империи, в 1933 в Германии, в 1991 в СССР. Именно народ позволяет укрофашистам издеваться над свой "ненькой", а вот в ЛДНР тот же самый народ не позволил бандеровцам установить свои ублюдочные порядки на той земле, которую они считают своей. Именно по этой причине ЛДНР вот уже семь лет терпят лишения, но не сдаются. Так что если в какой либо стране к власти приходят уроды и упыри, то не стоит жалеть этот народ, ибо как в свое время сказал Конфуций: "каждый народ достоин того правителя, которого имеет!"Василий ЦеловальниковКаждому своё! За всё, надо расплачиваться! А когда-то (при Советской власти, у нас были очень доброжелательные отношения с Чехословакией!!!Валентин Сергеевич СыропятовТак и надо.......Комментировать
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