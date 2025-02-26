Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве главы МВД Украины

Обвинение в убийстве главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также других политиков и журналистов выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому депутат Верховной рады Александр Дубинский 27 февраля в своем Telegram-канале.
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