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Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве главы МВД Украины

Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве главы МВД Украины

Обвинение в убийстве главы МВД Украины Дениса Монастырского, а также других политиков и журналистов выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому депутат Верховной рады Александр Дубинский 27 февраля в своем Telegram-канале.

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