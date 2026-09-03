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Житель Ленинского района арестован за расправу над другом во время застолья

Житель Ленинского района арестован за расправу над другом во время застолья

В Крыму правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своего близкого приятеля.

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