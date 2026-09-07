ВСУ - вывести, ВС РФ - не вводить: особенности «мирного плана» Трампа Украинские медиа продолжают обсуждать те условия мирного урегулирования, которые, согласно их же да.
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