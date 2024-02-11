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МИД: Россия не исключает утраты скифского золота после его передачи Киеву

МИД: Россия не исключает утраты скифского золота после его передачи Киеву

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона допускает, что решение передать киевским властям скифское золото приведёт к тому, что оно будет утрачено.

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Svetlana Kuzmina
Зеленский и Ко вывезет все ценности из Украины и подарит своим западным кураторам для того, чтобы хоть немного расплатиться с хозяевами, которые потратили огромные деньги впустую.
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