С «Юве» могут снять еще 15-25 очков, Симеоне получает 34 млн евро в год, Медведев и Хачанов в полуфинале и другие новости утра

Доброе утро! Новый день — новый дайджест ☀️ 1. Диего Симеоне зарабатывает 34 млн евро в год – больше всех в мире среди тренеров.
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