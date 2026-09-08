«Если тебя щемят, явный знак, что попробуют выдавить»: Оруджев — о Ferrari в Монце

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал борьбу пилотов Ferrari на Гран При Италии.
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