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Олусегун о гражданстве РФ: «Получу паспорт уже в 2024 году, вероятнее всего. Очень жду этого момента, для меня это важно»

Олусегун о гражданстве РФ: «Получу паспорт уже в 2024 году, вероятнее всего. Очень жду этого момента, для меня это важно»

«Я еще не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно», – сообщил 21-летний нигериец.

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