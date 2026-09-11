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Резервы USDC на Binance восстановились, усиливая потенциал спроса

Объем USDC на Binance снова начал расти после заметного снижения в июле и августе. Этот стейблкоин часто используется крупными трейдерами и институциональными участниками, поэтому возвращение средств на биржу может свидетельствовать о восстановлении доступной покупательной ликвидности.

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