Резервы USDC на Binance восстановились, усиливая потенциал спроса

Объем USDC на Binance снова начал расти после заметного снижения в июле и августе. Этот стейблкоин часто используется крупными трейдерами и институциональными участниками, поэтому возвращение средств на биржу может свидетельствовать о восстановлении доступной покупательной ликвидности.