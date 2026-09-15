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Орловские новости

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Разнорабочий в Орле взыскал зарплату и компенсацию свыше 320 тысяч рублей

Разнорабочий, трудившийся на объекте «Судбищенская битва», получит более 321 тысячи рублей задолженности по зарплате, компенсации за задержку выплат и морального вреда.

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