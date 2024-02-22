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Ученые выяснили, что вакцина от ковида не так безобидна, как считалось ранее

Ученые выяснили, что вакцина от ковида не так безобидна, как считалось ранее

Было проанализировано 99 млн случаев в восьми странахПоследние опубликованные данные о мРНК-вакцинах Pfizer, BioNTech, Moderna, а также векторной вакцине Vaxzevria от AstraZeneca после анализа 99 млн случаев в восьми странах, показали наличие нежелательных побочных эффектов.

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