Ученые выяснили, что вакцина от ковида не так безобидна, как считалось ранее

Было проанализировано 99 млн случаев в восьми странахПоследние опубликованные данные о мРНК-вакцинах Pfizer, BioNTech, Moderna, а также векторной вакцине Vaxzevria от AstraZeneca после анализа 99 млн случаев в восьми странах, показали наличие нежелательных побочных эффектов.