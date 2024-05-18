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Петербургский дневник

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«Сохраняют традиции нашего народа». Валентина Матвиенко поздравила россиян с Международным днем музеев

«Сохраняют традиции нашего народа». Валентина Матвиенко поздравила россиян с Международным днем музеев

Она подчеркнула, что у современных музеев большой потенциал для развития Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей России с Международным днем музеев, который отмечается сегодня, 18 мая.

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