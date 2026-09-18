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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС о разрешении УЕФА белорусским командам играть в российской ЮФЛ: «Теперь мяч на стороне коллег из Беларуси»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с возможным участием белорусских команд в российской Юношеской футбольной лиге.

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