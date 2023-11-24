Тело раздетой пенсионерки обнаружили на улице в Подмосковье

Тело раздетой пожилой женщины обнаружили на улице в Подмосковье.Источник РЕН ТВ сообщил, что тело 60-летней пенсионерки нашли днем 23 ноября на участке в нескольких метрах от крыльца ее дома в селе Ангелово в Красногорске.