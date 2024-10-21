Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией

На фоне серьезных демографических проблем, с которыми сталкивается сегодня КНР, китайские мужчины могут искать жен в других странах, в том числе в России, заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет издание South China Morning Post.
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