Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Скорее бы раздолбали эту укрофашисткую бандуАрмия России прор...
  • Гарий Щерба
    Страна  НАЦИСТОВ , ПСИХОВ , ВОРОВ ГРАБИТЕЛЕЙ  с  НАСИЛЬНИКАМИ  РАССТЛИТЕЛЯМИ ,  ПЕДОФИЛАМИ  и   ИНВАЛИДАМИ ...!!!!Сотни чиновников ...
  • Ed Red
    Не верится, что ульяновых, хрущевых, брежневых, ельциных и горбачевых больше не будет.Новые регионы вер...

Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией

Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией

На фоне серьезных демографических проблем, с которыми сталкивается сегодня КНР, китайские мужчины могут искать жен в других странах, в том числе в России, заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, пишет издание South China Morning Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх