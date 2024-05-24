Андрей Коваленко принял участие в торжественном мероприятии ко Дню российского предпринимательства

В рамках торжественного мероприятия Администрации г. Южно-Сахалинска, приуроченного к празднованию Дня российского предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко наградил дипломом победителя ежегодного городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинск».
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