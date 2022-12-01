С «бурятов и чеченцев» в СВО может начаться новый Интернационал

Папа римский поделил мир на господ и отверженных Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев передал протест, в котором выразил возмущение по поводу высказываний папы римского Франциска о приписываемых российским военнослужащим жестокостях в зоне СВО.
Папа римский поделил мир на господ и отверженных Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев передал протест, в котором выразил возмущение по поводу высказываний папы римского Франциска о приписываемых российским военнослужащим жестокостях в зоне СВО.
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