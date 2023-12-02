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Роберто Мартинес: «Роналду – в тройке-четверке лучших игроков мирового футбола. Меня удивляет его голод 18-летнего, он хочет быть лучшим в каждом упражнении»

Роберто Мартинес: «Роналду – в тройке-четверке лучших игроков мирового футбола. Меня удивляет его голод 18-летнего, он хочет быть лучшим в каждом упражнении»

– Удивил ли вас Роналду как профессионал или как личность? – Криштиану очень интересен. Когда есть игрок особого уровня, а Роналду входит в группу из трех-четырех лучших игроков мирового футбола, всегда хочется знать, как [он таким стал].

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