Daily Express: Британия хочет решать без США, когда использовать ядерное оружие против России

Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома, пишет британский таблоид Daily Express.
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