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Царьград

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Опрокидывание автобуса Краснодар-Донецк: водитель не справился с управлением

Опрокидывание автобуса Краснодар-Донецк: водитель не справился с управлением

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Краснодар-Донецк, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

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