В ООН порассуждали об устранении главы киевского режима Зеленского

Россия не планирует устранять главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, посвященном Украине.
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