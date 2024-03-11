Администрация Астрахани закрепила улицы и дома за школами

В преддверии набора школьников в первые классы администрация Астрахани издала распоряжение, закрепив образовательные организации начального общего, основного общего и среднего общего образования за конкретными территориями.
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