Sun опубликовало фото Леди Гаги с большим животом, как при беременности

Папарацци рассекретили беременность Леди Гаги. Об этом выпустило материал издание "The Sun". Известную американскую певицу и актрису с большим животом сняли на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке (штат Мэн).
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