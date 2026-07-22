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Царьград

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Губернатор Хабаровского края проведет турнир по боксу в ноябре

Губернатор Хабаровского края проведет турнир по боксу в ноябре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о проведении всероссийского турнира по боксу с 3 по 7 ноября.

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